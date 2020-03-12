Санкт-Петербург, , 22:04 — REGNUM В Петербурге заработала система преследования нарушителей правил платной парковки. С 12 марта вступили в силу поправки в статьи 26.10 и 28.1 КоАП РФ, которые позволят властям разыскивать и штрафовать нарушителей.

Городские чиновники наконец получили доступ к персональным данным владельцев автомобилей, паркующихся без оплаты. Запросы будут направлять в управление ГИБДД, которое должно предоставить сведения в течение трех дней. Срок давности по нарушению составляет два месяца.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил тех петербуржцев, которые и ранее считали необходимым платить за парковку в городе.

«Эти средства поступали в городской бюджет и направлялись на выполнение социальных обязательств, строительство школ и детских садов, а также на развитие городской инфраструктуры», — подчеркнул губернатор.

Штраф за неоплаченную парковку в зоне платной парковки в центре Петербурга составляет 3 тыс. рублей. Штраф также предусмотрен за оплату парковки по истечении первых 15 минут, за превышение оплаченного времени более, чем на 10 минут, а также за оплату парковки в размере, меньше установленного тарифа.

В течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления о штрафе граждане могут его оспорить. Для этого надо направить жалобу в комитет по развитию транспортной инфраструктуры или в суд. Если ничего не выйдет, то выплатить штраф нужно в течение 60 календарных дней.

Добавим, в Петербурге зона платной парковки действует ежедневно с 08:00 до 20:00 на 27 улицах Центрального района, ограниченных Невским, Лиговским проспектами, Кирочной улицей и набережной реки Фонтанки.

Тариф за парковку в платной зоне ежедневно для транспортных средств категорий А и М составляет 30 рублей в час, категории В — 60 рублей в час. С 20:01 до 07:59 парковаться можно бесплатно.

Оплатить парковку можно банковской картой через паркомат, через смс-сообщение на номер 2722, в мобильном приложении «Парковки Санкт-Петербурга» или в личном кабинете на сайте parking.spb.ru.

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Жители зоны платной парковки могут оформить парковочное разрешение стоимостью 1 800 рублей в год. Право бесплатной парковки с таким разрешением также имеют многодетные семьи, проживающие в границах зоны платной парковки участники Великой Отечественной войны и блокадники, а также владельцы электромобилей. Инвалиды I, II, III группы и законные представители ребенка-инвалида могут бесплатно парковаться на специально обозначенных местах при наличии опознавательного знака «Инвалид» на борту автомобиля.

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