Краснодар, , 21:53 — REGNUM Житель Краснодарского края, у которого выявили коронавирус, находится в больнице, его состояние стабильное. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Известно, что мужчина недавно вернулся домой из итальянской Вероны.

«По возвращении 5 марта почувствовал себя плохо, обратился к медикам. Врачи оперативно приняли все необходимые меры. Пациента сразу же поместили в медицинское учреждение, его изолировали в отдельном боксе. Были взяты все необходимые анализы. Сегодня диагноз подтвержден. Состояние пациента сейчас стабильное», — уточнили в краевом минздраве.

Также медики выявили всех, кто контактировал с заболевшим краснодарцем после его возвращения: эти люди находятся под постоянным наблюдением специалистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние сутки, 12 марта, в России коронавирусом заболели шесть человек. В том числе один случай выявлен у жителя Кубани.

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