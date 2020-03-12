Иерусалим, , 21:51 — REGNUM Два случая заражения коронавирусом у туристов, прибывших из Москвы, зафиксированы в Израиле. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Израиля.

Туристы 1992 и 1998 годов рождения прибыли в Израиль в рамках организованного тура 3 марта.

Заболевшие прилетели авиарейсом SU502 компании «Аэрофлот» из Москвы в Тель-Авив. В настоящее время российские туристы находятся под наблюдением медиков.

На данный момент, по информации минздрава Израиля, на территории страны выявлено более 100 случаев заражения COVID-2019.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии одной из тюрем в Иерусалиме в связи с угрозой распространения коронавируса.

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