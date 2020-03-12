ш. Нью-Йорк, , 21:38 — REGNUM Бродвейские театры, расположенные в Театральном квартале нью-йоркского Манхэттена, закрываются из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение выпустил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, сообщает Associated Press.

Помимо этого, на территории штата запрещены мероприятия с участием более 500 человек.

Ранее директор центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил, что на сегодняшний случаи заражения коронавирусом зафиксированы уже в 44 штатах, в числе которых — Вашингтон.