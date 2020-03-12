Кейптаун, , 21:33 — REGNUM Сообщение властей ЮАР о первой передаче коронавируса от человека к человеку внутри страны было ошибочным, 12 марта сообщает агентство Reuters.

Министерство здравоохранения ЮАР заявило, что сообщение о локальной передаче коронавирусной инфекции было сделано из-за ошибки лаборатории.

Общее число случаев COVID-19 в ЮАР в настоящий момент равняется 17, все случаи связаны с заражением за рубежом.

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