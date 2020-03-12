Осло, , 21:49 — REGNUM Королевская семья и ряд чиновников правительства Норвегии были помещены под карантин после возвращения из зарубежной поездки. Об этом 12 марта сообщает телерадиокомпания NRK.

Король и королева, а также ряд чиновников, в том числе глава МИД Ине Эриксен Сёрейде и министр промышленности Иселин Нюбё, которые сопровождали королевскую чету во время государственного визита по Иордании в начале марта, находятся на карантине в связи со вспышкой коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отправке на карантин главы министерства обороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена.

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