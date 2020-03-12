Рига, , 21:19 — REGNUM 28,6% домашних хозяйств Латвии испытывали в 2019 году серьёзные трудности с покрытием ежедневных расходом. Это на 7,1% меньше, чем годом ранее. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

По данным ЦСУ, одновременно за год довольно значительно выросло число семей, которые сталкивались с небольшими трудностями при покрытии ежедневных расходов. Их число в 2019 г. составило 62,4%, против 56,8% в 2018 г. Не испытывали трудностей в несении ежедневных расходов в 2019 году только 9% семей.

Отмечается, что бедность в большей степени касается одиноких пожилых людей от 65 лет и старше, а также семей с детьми. 47,8% людей из первой категории и 40,1% из второй испытывали трудности или большие трудности с оплатой ежедневных счетов.

Минимальная сумма для нормального покрытия расходов на одного человека, по данным ЦСУ Латвии, составила в 2019-м году 579 евро и выросла за год на 24 евро.