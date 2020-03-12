Курск, , 21:17 — REGNUM Два жителя города Курска 20 и 24 лет признаны виновным в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В феврале 2019 года они вместе распивали спиртные напитки, и на улице Карла Маркса встретили 29-летнего студента курского вуза из республики Чад. Между ними возникла ссора, куряне начали избивать иностранца на улице, затем втащили в подъезд и продолжили. Мужчина потерял сознание. Злоумышленники нанесли ему несколько ударов острым предметом в область шеи и туловища, затем вынесли на улицу и бросили в безлюдном месте на снегу без одежды и обуви. Согласно заключению эксперта, избитый был ещё жив, а скончался он от переохлаждения.

Одному из подсудимых суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы, другому — 16 лет лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. С каждого из подсудимых взыскали по 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.