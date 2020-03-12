Казань, , 21:42 — REGNUM На проспекте Победы в столице Татарии организована муниципальная парковка на 50 машино-мест, установлены информационные щиты, паркомат и соответствующие дорожные знаки. С начала марта парковка работает в тестовом режиме.

Оплата в автоматическом режиме начнется с 16 марта, стоимость — 30 рублей за 1 час. За неуплату парковки установлен штраф в размере 2,5 тыс. рублей. Также доступна оплата через соцсети, мобильные приложения, посредством смс-сообщения. Об этом информирует мэрия города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону началась подготовка к взысканию штрафов за неоплаченную парковку автомобиля в зоне платных стоянок.

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