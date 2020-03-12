Минск, , 20:42 — REGNUM Число заражённых новым типом коронавируса в Белоруссии выросло до 21 человека. Об сообщает 12 марта пресс-служба министерства здравоохранения страны.

«На сегодняшний момент в учреждениях здравоохранения Беларуси с лабораторно подтверждёным РНК COVID-19 находится 21 пациент», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на момент изоляции пациентов их тесты на коронавирус были отрицательными и «они не представляли опасности для окружающих, так как выделение вируса в окружающую среду может начаться минимум на третий день».

«К этому моменту все эти люди находились под медицинским наблюдением, ни с кем не контактировали», — подчеркнули в пресс-службе.

По данным министерства, практически все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, один из них находится в состоянии средней степени тяжести.