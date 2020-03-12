Вашингтон, , 20:37 — REGNUM Американская круизная компания Princess Cruises приняла решение как минимум до 10 мая отменить все свои круизы из-за распространения по миру коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает телеканал CBS News.

В компании заявили, что приняли решение отменить все круизы на своих 18 лайнерах в период с 12 марта по 10 мая.

Все клиенты могут либо вернуть свои деньги, либо же поменять дату отправления.

Напомним, что именно компании Princess Cruises принадлежат два круизных лайнера — Grand Princess и Diamond Princess, — на борту которых были зарегистрированы вспышки коронавирусной инфекции.

Судно Diamond Princess было поставлено на карантин в японском порту Иокогама после того, как на борту была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. На данный момент все пассажиры и члены экипажа корабля уже покинули борт судна, так как отведенное для карантина время истекло. Тем не менее зараженные коронавирусом, среди которых были и граждане России, были эвакуированы в свои страны, где их снова поместили на карантин.

Судно Grand Princess направлялось с Гавайских островов в Мексику, но в пути на борту был зафиксирован случай заражения коронавирусом. Корабль был отведен в Сан-Франциско и поставлен на карантин.