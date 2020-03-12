Амстердам, 12 марта 2020, 20:34 — REGNUM Власти Нидерландов закрывают музеи и запрещают массовые мероприятия в стране из-за угрозы коронавирусной инфекции, 12 марта сообщает агентство Reuters.
Закрыты оказались, в частности, Рейксмюсеум и Музей Ван Гога в Амстердаме. В стране отменены концерты, лекции в университетах, футбольные матчи.
Число случаев коронавирусной инфекции в Нидерландах за день возросло до 614. От заболевания в стране умерли пятеро человек.
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