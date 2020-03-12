Челябинск, , 20:31 — REGNUM В Челябинской области в живых остался один ветеран Уральского добровольческого танкового корпуса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Владимир Фёдорович Николаев встретил День Победы в Праге. На Урал вернулся лишь осенью 1945 года. А в январе уже 2020 года ему исполнилось 95 лет.

Отметим, УДТК был создан 11 марта 1943 года. А перед этим, 16 января 1943-го, в газете «Уральский рабочий» вышла заметка под названием «Танковый корпус сверх плана». В ней речь шла об инициативе танкостроителей выпустить сверх плана в первом квартале такое количество самоходных орудий и танков, которое нужно для оснащения танкового корпуса. Также были озвучены планы обучить водителей боевых машин из своих же добровольцев из числа рабочих.

В создании корпуса приняли участие коллективы из Свердловской, Челябинской и Молотовской (Пермской) областей. За два года с боями УДТК прошёл от Орла до Праги и Берлина. 23 октября 1943 года за участие в битве на Курской дуге он получил звание «Гвардейский». Также он был награждён орденами Кутузова, Красного Знамени и Суворова 2-й степени. 27 солдат и сержантов подразделения стали полными кавалерами ордена Славы, а 38 — Героями Советского Союза.