Москва, , 20:30 — REGNUM В ближайшее время в аэропорту «Шереметьево» будут организованы пункты, где водители «Яндекс.Такси» смогут получить медицинские маски и дезинфицирующие средства на бесплатной основе. Об этом пресс-служба компании сообщила агентству ТАСС.

«Буквально на днях мы организуем в Шереметьево пункты, где водители смогут бесплатно получить маски и дезинфицирующие средства, а также измерить температуру», — говорится в сообщении.

Помимо этого, для водителей организованы 40 пунктов телемедицинского контроля, где они смогут оперативно пройти самодиагностику. Все эти пункты будут отмечены в приложении для водителей.

Также в компании напомнили пользователям такси о безопасности безналичного способа оплаты поездок.