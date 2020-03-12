Липецк, , 20:27 — REGNUM Липецкий государственный академический театр драмы имени Л. Н. Толстого перенёс спектакли, назначенные на период с 12 по 24 марта. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Причиной стала профилактика коронавируса и введённый в регионе режим особой готовности.

Билеты липчане могут вернуть или обменять в кассе на следующие показы спектаклей. Зрителям обещают сохранить те же самые места, которые они покупали на мартовские спектакли. Афишу на апрель обещают сформировать в ближайшее время.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе введён режим повышенной готовности из-за трёх человек, заразившихся коронавирсной инфекцией. Запрещены массовые мероприятия, школы ушли на карантин.

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