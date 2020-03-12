Черкесск, , 20:07 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии снят. Отмена последовала в 17:00, после того как пожары на территории двух лесничеств удалось потушить, сообщил заместитель главы администрации района Руслан Эбзеев.

Он также отметил, что в режим повышенной готовности на случай возникновения очагов пожаров переведено звено территориальной подсистемы РСЧС в Карачаевском районе, пишет «Интерфакс-Юг».

Как сообщили в региональном управлении МЧС, пожар на территории более 100 гектаров ликвидирован в Худесском и Карачаевском лесничествах. Пожар в Кубанском лесничестве на площади 16,5 га локализован.

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Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС в Карачаевском районе местные власти ввели с 10:00 11 марта из-за крупного пожара в ряде лесничеств. К тушению огня были привлечены более 110 человек, было задействовано 22 единицы техники и аэромобильная группировка.