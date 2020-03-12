Челябинск, , 20:05 — REGNUM На карте Челябинской области должно быть больше городов трудовой доблести. Об этом депутатам Заксобрания заявил губернатор Алексей Текслер.

Он отметил, что Челябинск и Магнитогорск в полной мере достойны такого почётного звания. У региона есть все основания, чтобы обратиться к президенту Владимиру Путину с соответствующим ходатайством. При этом его достойны и другие муниципалитеты, так как Победа ковалась во всех южноуральских городах и на селе.

«Уверен, что городов трудовой доблести на карте Челябинской области должно быть больше. И мы, безусловно, продолжим эту работу», — сказал Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, инициативу присвоить такое звание Магнитогорску и Челябинску проявил областной совет ветеранов. 12 марта Заксобрание одобрило это предложение.

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