Белозёрский район, Курганская область, , 20:03 — REGNUM В Курганской области на должность наместника Казанского Чимеевского мужского монастыря Священным Синодом Русской православной церкви назначен иеромонах Варнава (Ваулин). Об этом сообщает пресс-служба Курганской епархии.

Иеромонах Варнава (Ваулин) Пресс-служба Курганской епархии

Прежний наместник монастыря — иеромонах Пётр (Синчилов) — освобождён от должности по состоянию здоровья.

Иеромонах Варнава (Ваулин) родился 18 октября 1971 года в городе Свердловске. После учёбы в профтехучилище и службы в армии с 1993 году стал проживать в Свято-Николаевском мужском монастыре города Верхотурье Свердловской области. Пострижен в монашество 27 апреля 1994 года. В 2007 году окончил Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет по направлению «Теология». С 2016 года являлся насельником Свято-Артемиево-Веркольского мужского монастыря Архангельской области. Осенью 2019 года перешёл в клир Курганской епархии.

Напомним, в июле 2019 года Казанский Чимеевский мужской монастырь постигла трагедия. Сгорела из-за замыкания электропроводки в кондиционере деревянная церковь XIX века, которая являлась региональным памятником культуры. Невосполнимой утратой стала почти полная потеря главной святыни монастыря — Чимеевской чудотворной иконы Божьей Матери.

На данный момент восстанавливается храм в каменном варианте, исполнен список образа иконы Божьей матери.

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