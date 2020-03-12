Богота, , 20:00 — REGNUM Власти Колумбии объявили о режиме ЧС до 30 мая из-за глобальной эпидемии коронавируса COVID-19, 12 марта сообщает агентство Reuters.

В латиноамериканской стране были запрещены все мероприятия с участием более 500 человек, в том числе футбольные матчи. В портах Колумбии запрещено швартоваться круизным лайнерам.

Тем не менее, по словам президента Колумбии Ивана Дуке, возможность закрытия школ и университетов из-за коронавируса пока не рассматривается.

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