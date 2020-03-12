Москва, , 20:00 — REGNUM Четыре новых случая коронавирусной инфекции подтверждено на территории Москвы. Об этом 12 марта сообщает оперативный штаб Москвы по коронавирусу.

Отмечается, что троих заболевших выявили среди пассажиров авиарейса из Италии, где ранее уже были обнаружены больные коронавирусом. Самолёт прибыл в Москву 1 марта из итальянского Бергамо.

Всего в Москве выявили 19 случаев коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории РФ зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом.

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