Нью-Йорк, США, , 19:55 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш решил отменить все второстепенные мероприятия со своим участием с 16 марта. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает офис генерального секретаря ООН.

Напомним, что коронавирусная инфекция начала бесконтрольно распространяться по ряду стран мира. Идет отмена массовых мероприятий, в том числе спортивных соревнований. В целом по миру зарегистрированы порядка 100 тыс. случаев заражения, однако эксперты отмечают, что, по всей видимости, случаев может быть больше.

Некоторые мировые лидеры, в частности президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отменили все зарубежные визиты из-за угрозы коронавируса.

А премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о самоизоляции, так как его жена проверяется на коронавирус.