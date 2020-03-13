Тегеран, , 08:26 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи выздоровел от коронавируса, известного как COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 12 марта.

Ранее Харирчи объявил в видеозаписи от 25 февраля, что у него был выявлен положительный тест на COVID-19. Он также отметил, что находится на карантине и начал лечение, несмотря на его удовлетворительное общее состояние здоровья в целом.

12 марта в своем заявлении министр здравоохранения Саид Намаки сообщил, что его заместитель полностью оправился от вируса. Он также назначил Харирчи своим специальным представителем и руководителем национальной кампании по борьбе с коронавирусом.

Вирус впервые появился в центральном китайском городе Ухань и заразил 126 369 человек в 124 странах, унося жизни 4663 человек. В Иране, согласно последним сообщениям, число инфицированных составило 10 075, а число погибших достигло 429 человек.

По словам официального представителя Министерства здравоохранения Киануша Джаханпура, по состоянию на 12 марта в Иране выздоровели и были выписаны из больниц 3276 человек.