Москва, , 19:40 — REGNUM Скончавшийся в реанимации больницы в Москве 75-летний пациент не болел коронавирусом. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

По данным департамента, мужчина был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Он умер через 40 минут после поступления в больницу.

«В лёгких пациента не было обнаружено никаких патологических изменений. Проведенные исследования на коронавирусную инфекцию отрицательные», — говорится в сообщении.

Причиной смерти назвали кровоизлияние на фоне хронических заболеваний.