Москва, , 19:32 — REGNUM За минувшие сутки в России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса и профилактике.

По данным оперативного штаба, четверо больных коронавирусом зарегистрированы в Москве, один в Краснодарском крае и еще один — в Калининграде.

Все шестеро ранее посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Стоит отметить, что все шестеро уже находились на карантине в инфекционных боксах, сегодня были подтверждены их диагнозы.

Также составлены карты контактов — все, с кем контактировали заболевшие. находятся под наблюдением врачей.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в России составило 34 человека.