Москва, , 19:32 — REGNUM На территории РФ зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Согласно официальным данным, четверо заражённых находятся в Москве, один — в Краснодарском крае и ещё один — в Калининграде. Все заражённые посещали страны с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, и все они помещены в инфекционные боксы.

Все контактировавшие с заражёнными гражданами установлены и находятся под наблюдением.

Таким образом, число заражённых увеличилось до 34 человек.