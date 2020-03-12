Краснодар, , 19:29 — REGNUM Один случай коронавируса подтверждён в Краснодарском крае, сообщили 12 марта в пресс-службе Роспотребнадзора России.

«За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре — в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отметим, что по данным на утро 12 марта региональный минздрав сообщал об отсутствии заболевших в Краснодарском крае.

Таким образом, общее число случаев заболевания коронавирусом в России достигло 34: 31 — у граждан РФ, вернувшихся из-за рубежа, два у граждан Китая и один у гражданина Италии. Трое выздоровели.