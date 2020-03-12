Пекин, , 19:23 — REGNUM Власти китайских провинций, граничащих с Россией, принимают меры для обеспечения безопасности миграции белых лебедей, которые, завершив зимовку в Китае, начинают возвращаться в Сибирь по мере повышения температуры воздуха, сообщает 12 марта Синьхуа. Агентство подчеркивает, что этот вид пернатых находится в стране под серьёзной государственной охраной.

По самым скромным оценкам ученых, ежегодно в Китай из Сибири прилетает зимовать около 20 тысяч особей. Крупнейшим местом их зимнего обитания в Китае служат вводно-болотные угодья бассейна реки Хуэнхэ в ряде районов провинций Шанси и Хэнань, где собирается половина общего количества зимующих в стране белых лебедей.

Массовая миграция птиц отмечается с конца 80-х годов. В 2012 году Китайское общество охраны диких животных присвоило звание «родины лебедей-кликунов в Китае» уезду Пинлу. В их охрану и улучшение экологических условиях в местах зимовки уже вложены несколько сотен миллионов юаней, создан специальный отряд численностью более ста человек и установлена система дистанционного видеонаблюдения.