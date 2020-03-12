Москва, , 19:21 — REGNUM Facebook Ink. не обжаловала постановление мирового участка Таганского суда Москвы о штрафе в размере 4 миллионов рублей за отказ предоставить российским властям информацию о пользователях в РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Апелляционная жалоба на решение мирового участка Таганского суда о штрафе в отношении Facebook не поступала», — сообщил собеседник агентства.

Однако постановление ещё не вступило в силу, поскольку месячный срок для обжалования решения исчисляется со дня получения его копии представителями сторон, а почтовое уведомление о вручении Facebook Inc. копии постановления в суд ещё не вернулось, добавили в пресс-службе.

Иск был подан Роскомнадзором в конце января в связи с отказом компании предоставлять в установленный срок сведений о выполнении требований ведомства о локализации баз данных российских пользователей данных сетей, на серверах, расположенных на территории РФ, что является нарушением 8 статьи 13.11 КоАП РФ — штраф до 6 миллионов рублей.