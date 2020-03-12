Бразилиа, , 19:08 — REGNUM На переговорах с президентом США Дональдом Трампом присутствовал человек, у которого сегодня, 12 марта, нашли вирус COVID-19, пишет Folha de S.Paulo.

Информация поступила от жены Фабио Вайнгартена, главы пресс-службы администрации президента Бразилии. Она заявила, что его тест на вирус дал положительный результат.

Напомним, Вайнгартен присутствовал на переговорах Трампа с бразильским президентом Жаиром Болсонару 7 марта.

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