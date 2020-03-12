София, , 19:05 — REGNUM Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможность закупки респираторов для борьбы с распространением коронавируса на территории страны. Об этом он сообщил 12 марта на своей странице в Facebook.

«С президентом России Владимиром Путиным мы обсудили в телефонном разговоре возможность закупки Болгарией у России респираторов, которые чрезвычайно важны для лечения пациентов с коронавирусом», — написал Бойко Борисов.

Как передавало ИА REGNUM, в Болгарии официально подтверждено уже несколько случаев заражения новым коронавирусом в Софии, Габрово и Плевене. Накануне стало известно о первом случае летального исхода на территории страны — от вируса скончалась 66-летняя жительница болгарской столицы.

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