Вильнюс, , 19:05 — REGNUM Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сегодня, 12 марта, в парламенте Литвы разъяснил подробности запретительных мер на две недели всеобщего карантина. По его словам, правительство, принимая ряд ограничений, не приостанавливало работу баров, ресторанов и иных мест общественного питания, сообщает корреспондентИА REGNUM.

Все подобные заведения продолжат свою работу, однако ночные и различные танцевальные клубы должны её прекратить минимум на две недели.

«Ночные клубы, в которых скопляется много людей, должны остановить свою деятельность на две недели. Это не рекомендация, это обязательно к исполнению», — сказал Верига.

В Литве введён режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, заражено три человека. Отменены все массовые мероприятия и на две недели остановлен учебный процесс.