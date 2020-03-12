Липецк, , 18:46 — REGNUM Следственный комитет РФ 12 марта опубликовал видеозапись обысков, связанных с делом о коррупции в управлении МЧС по Липецкой области, сообщает ИА REGNUM.

Сотрудники ведомства, которые выполняли организационно-распорядительные функции, подозреваются в том, что в 2019 году они получили несколько взяток за выполнение их служебных обязанностей, а также за общее покровительство по службе.

Обыски прошли при силовой поддержке сотрудников Росгвардии в служебных кабинетах руководства ГУ МЧС России по Липецкой области и по месту жительства подозреваемых. Следователи изъяли бухгалтерскую документацию и приступили к допросам свидетелей и очевидцев.

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