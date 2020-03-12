Рига, 12 марта 2020, 18:46 — REGNUM Режим чрезвычайного положения объявлен в Латвии с 12 марта, сообщает агентство ЛЕТА.
Соответствующее объявление сделал латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш.
По итогам заседания правительства он сказал, что режим ЧП вводится до 14 апреля. Цель — остановить распространение вируса COVID-19.
Напомним, в Латвии зафиксировано десять случаев инфицирования уханьским вирусом. Один человек выздоровел.
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