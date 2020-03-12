Москва, , 18:39 — REGNUM Болельщики московских футбольных клубов, имеющие абонементы на посещение домашних матчей в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, смогут посмотреть матчи любимой команды бесплатно на платном телеканале «Матч Премьер». Об этом говорится в совместном заявлении Российской Премьер-Лиги и телеканала «Матч Премьер».

«Канал «Матч Премьер», Российская Премьер-Лига и столичные клубы приняли решение распространить среди владельцев абонементов московских команд РПЛ промокоды для бесплатной онлайн-подписки на тематический футбольный канал «Матч Премьер» на один месяц», — говорится в сообщении.

Такая мера вводится в связи с введением в Москве указа о запрете на проведение массовых мероприятий численностью более пяти тысяч человек.

Отмечается также, что правила передачи промокодов для владельцев сезонных абонементов будут опубликованы на информационных ресурсах телеканала «Матч Премьер», РПЛ или клубов.

Авторы заявления подчеркнули, что в случае возникновения ограничений на массовые мероприятия в других российских городах такие же бонусы будут предоставлены и болельщикам других российских клубов.