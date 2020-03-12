Екатеринбург, , 18:39 — REGNUM Состояние антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, атомной энергии, промышленности и топливно-энергетического комплекса, обсудили 11 марта участники заседания областной антитеррористической комиссии, которое провел губернатор Евгений Куйвашев.

Первым вопросом повестки стало состояние антитеррористической защищенности транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры. Глава региона отметил, что Свердловская область обладает развитой транспортной сетью — 370 объектов, в основном железнодорожного хозяйства — качество и безопасность которой постоянно совершенствуется, во многом благодаря проведению большого количества международных мероприятий в Екатеринбурге. «Наша задача обеспечить абсолютную безопасность гостей и жителей столицы Урала и всего региона, исключить возможность возникновения любой нештатной ситуации на транспорте», — заявил Евгений Куйвашев.

И.о. начальника управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по УрФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Сергей Фомин подтвердил, что результаты последних проверок демонстрируют значительное повышение уровня обеспечения транспортной безопасности в регионе по сравнению с прошлыми периодами. Существенно повысилась безопасность международного аэропорта «Кольцово», железнодорожного вокзала и автовокзала «Южный» в уральской столице. Кроме того, в Свердловской области активно развивается система видеонаблюдения, интегрированная в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

Также участники заседания рассмотрели вопрос обеспечения безопасности промышленных предприятий. По словам губернатора, важнейшей задачей в этой сфере является антитеррористическая защищенность опасных объектов, связанных с производством, хранением и применением промышленных взрывчатых материалов.

«В 2019 году обстановка оставалась стабильной, ни одного чрезвычайного случая не допущено. Однако, несмотря на то, что основные полномочия по контролю за состоянием антитеррористической защищенности промышленных предприятий вынесены на федеральный уровень, мы должны и на областном уровне владеть полной информацией об их состоянии», — отметил Евгений Куйвашев.

Кроме того, участниками в ходе заседания был рассмотрен вопрос, связанный с противодействием ложным анонимным угрозам совершения терактов. По словам губернатора, частое проведение эвакуаций по причине ложных сообщений может притупить у людей чувство опасности и снизить уровень их бдительности. При этом, убежден Евгений Куйвашев, каждый возникший случай необходимо отрабатывать совместно с правоохранителями и строго соблюдая необходимые требования. Членами комиссии было принято решение о рассмотрении проекта по настройке соответствующих спам-фильтров. Это поможет защитить каналы электронной почты, прежде всего, наиболее подверженных атакам бюджетных учреждений, от массовых анонимных рассылок с ложными сообщениями о готовящихся терактах.