Липецк, , 18:37 — REGNUM В Липецке в 2020 году из-за раннего потепления раньше начнётся дезинсекция в местах массового отдыха. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба мэрии.

Обрабатывать липецкие парки от клещей начнут 16 марта, мероприятия займут около недели. Также дезинсекции подвергнут лесополосы и склоны 19-го микрорайона, территории спортивно-рекреационного комплекса «Каменный лог», городские пляжи, Косырёвское кладбище и кладбище в районе поселка Матырский.

Горожан предостерегли, что обработка территорий не даст полной защиты и им нужно использовать репелленты и надевать закрытую одежду, отправляясь на отдых на природу.