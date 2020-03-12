Чэнду, Китай, 12 марта 2020, 18:20 — REGNUM Китай предоставил Грузии гуманитарную помощь для содействия борьбе с распространением эпидемии вирусной пневмонии, сообщает 12 марта Синьхуа.
В частности, больницей Хуаси при Сычуаньском университете (г. Чэнду) были подарены два аппарата для анализа нуклеиновой кислоты, а также комплекты экспресс-тестов на коронавирус, количество которых достаточно для диагностирования более 1 тысячи человек.
Торжественная церемония по передаче гуманитарной помощи, осуществлённой по просьбе грузинской стороны, состоялась в Чэнду.