Чэнду, Китай, , 18:20 — REGNUM Китай предоставил Грузии гуманитарную помощь для содействия борьбе с распространением эпидемии вирусной пневмонии, сообщает 12 марта Синьхуа.

В частности, больницей Хуаси при Сычуаньском университете (г. Чэнду) были подарены два аппарата для анализа нуклеиновой кислоты, а также комплекты экспресс-тестов на коронавирус, количество которых достаточно для диагностирования более 1 тысячи человек.

Торжественная церемония по передаче гуманитарной помощи, осуществлённой по просьбе грузинской стороны, состоялась в Чэнду.