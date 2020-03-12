Баку, , 19:08 — REGNUM Первый случай смерти от заболевания, вызванного коронавирусом, зарегистрирован в Азербайджане. Об этом 12 марта сообщила журналистам пресс-служба оперативного штаба при правительстве страны.

Скончалась гражданка Азербайджана, приехавшая на родину из Ирана и помещённая на карантин по коронавирусу. У неё присутствовали симптомы заболевания, результаты анализа подтвердили заражение коронавирусом.

К сожалению, жизнь женщины спасти не удалось. На настоящий момент в Азербайджане выявлено 15 случаев заболевания коронавирусом. Один из заражённых является гражданином России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приостановлении учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях Азербайджана до 27 марта в связи со вспышкой коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Азербайджане закрывают учебные заведения из-за угрозы коронавируса