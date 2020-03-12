Санкт-Петербург, , 18:22 — REGNUM За прошедшие сутки в инфекционную клинику имени Боткина в Санкт-Петербурге поступил 21 новый пациент, у которых подозревают коронавирус. Об этом сообщает 12 марта управление Роспотребнадзора по Петербургу.

Таким образом, в общей сложности с конца декабря прошлого года, когда в КНР был зафиксирован первый случай нового вида коронавируса, в петербургскую профильную больницу с признаками ОРВИ были госпитализированы 255 человек, прибывших из неблагополучных по этой инфекции регионов.

«На 12 марта на стационарном лечении остаются 129 пациентов, в том числе девять детей, под медицинским наблюдением остается 1 335 человек», — говорится в сообщении.

Количество заболевших в городе не изменилось, их по-прежнему двое, оба проходят лечение.

Как и ранее, управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу рекомендует всем, кто прибывает в город на Неве из стран, где есть подтверждённые случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, обращаться на единый номер 112, чтобы проинформировать о своем путешествии и оставить свои координаты. В случае появления признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.

Также петербуржцам рекомендуют воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией: КНР, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Франция, Германия.

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