Челябинск, , 18:16 — REGNUM В Челябинске завели уголовное дело по факту неуплаты одной из фирм 22 млн рублей налогов. Об этом сообщает областное управление СКР.

Дело возбуждено по поводу уклонения от уплаты налогов. По данным следователей, преступление совершалось в 2017—2019 годах. Руководители фирмы сдавали в налоговые органы ложные сведения, которые дали организации право на вычет по НДС в сумме больше 22 млн.

Сейчас следователи ищут тех, кто причастен к преступлению. Также планируется добиться выплаты в бюджеты всей суммы долга.