Вильнюс, , 18:16 — REGNUM В Литве в настоящий момент только одна лаборатория проводит проверки на коронавирус, а количество тестов не превышает 20 в сутки, однако премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, реагируя на критику депутатов парламента, сегодня, 12 марта, заверил, что мощности в Литве гораздо выше и они будут задействованы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом Сквернялис заявил на правительственном часе в Сейме Литвы.

«Мощности будут около 800 проверок за сутки», — сказал премьер. К сегодняшнему дню в Литве суммарно за всё время выполнено только 300 тестов на коронавирус нового типа, что дало повод для слухов о том, что больных может быть гораздо больше, нежели декларируют власти.

Сквернялис также заверил, что к работам будут подключены и другие литовские лаборатории, не только центральная в Вильнюсе.

В Литве введён режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, заражено три человека. Отменены все массовые мероприятия и на две недели остановлен учебный процесс.