Москва, , 18:11 — REGNUM Эффективность от введённых мэрией Москвы ограничений на проведение в городе мероприятий численностью свыше пяти тысяч человек кажется сомнительной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил общественный деятель Дмитрий Сараев.

«Эффективность этих мер тоже сомнительна, так как, если боятся распространения коронавируса, то среди четырёх тысяч человек или среди 10 тысяч он будет распространяться одинаково. При этом у нас миллионы людей ежедневно спускаются в московское метро, где контактируют друг с другом. И там угроза заражения намного больше», — сказал общественник.

По его мнению, подобные ограничения могут иметь политическую подоплеку. Сараев не исключил, что распространение коронавируса стало для властей столицы лишь поводом, чтобы ограничить возможности для массовых акций.

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