Вашингтон, , 19:08 — REGNUM Европейское командование США из-за вспышки коронавируса сократит количество своих военных на совместных учениях НАТО в Европе под кодовым названием Defender Europe 2020 («Защитник Европы 2020»). Об этом 12 марта сообщает армейское издание Army Times, со ссылкой на пресс-службу Европейского командования США (EUCOM).

Крупнейшие за 25 лет совместные учения Defender Europe 2020 должны были состояться весной на территории нескольких стран Европы, в том числе в Латвии, Литве, Эстонии, Польше и Германии. Всего в них было заявлено участие 40 тыс. человек из 18 стран мира. Планировалось, что в них от США примут участие около 20 тыс. военнослужащих.

В EUCOM пояснили, что решение о сокращении числа военных было принято на фоне пандемии коронавируса. В ведомстве отметили серьёзность своего отношения к вспышке заболевания и выразили уверенность в том, что предпринятый шаг станет серьёзным вкладом в предотвращение дальнейшего распространения вируса.

На данный момент неизвестно, какие именно подразделения будут сокращены, неизвестно новое число участников. Вся дополнительная информация будет предоставлена ведомством после достижения договорённостей с европейскими союзниками и партнерами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о количестве военнослужащих из Латвии, которые примут участие в совместных учениях НАТО под кодовым названием Defender Europe 2020

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