Москва, , 18:07 — REGNUM В медицинском центре в столичном районе Коммунарка, куда помещают потенциально больных коронавирусом граждан, находится 254 пациента. Об этом сообщил заместитель главного врача по медицинской части больницы Игорь Тюрин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

«Всего у нас на данный момент 254 пациента. Положительных на коронавирус у нас 5 пациентов. Один находится в отделении реанимации. Состояние его стабильное, он в сознании находится», — сказал врач.

По его словам, ежедневно в больницу поступает по 20−25 человек. Что касается находящегося в реанимации человека, то он, по словам Тюрина, не является пожилым человеком.

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