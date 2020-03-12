Москва, , 17:58 — REGNUM Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о блокировке сайта net2020.ru, на котором осуществлялся сбор подписей против внесения поправок в Конституцию РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Причиной блокировки послужило нарушение закона о персональных данных, рассказали в суде.

На сайте шел сбор подписей против поправок к Конституции. В настоящее время доступа к ресурсу нет.

Также в пресс-службе добавили, что зарегистрирован иск Роскомнадзора о признании деятельности сайта нарушающей права неопределённого круга лиц. Беседа по иску назначена на 26 марта.