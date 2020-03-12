Обнинск, Калужская область, , 21:18 — REGNUM Соглашения о сотрудничестве между городом Обнинском Калужской области и венгерским городом Эгер планируется подписать при посредничестве первого космонавта Венгрии Берталана Фаркаша. Об этом Берталан Фаркаш заявил 12 марта в Обнинске на встрече с и.о. главы администрации города Кариной Башкатовой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Космонавт из Венгрии в течение многих лет приезжает в Обнинск. На встрече с Кариной Башкатовой Берталан Фаркаш рассказал об изменениях в структуре администрации города Эгер, где в 2019 году выбрали нового мэра. Немало было сказано в поддержку реализованного в июле 2018 года в Обнинске социально значимого проекта — совместной российско-венгерской дочерней компании Sanatmetal Kft. «Санатметал СНГ» и о значимости развития ядерных технологий неэнергетического применения. Карина Башкатова пригласила венгерскую делегацию с официальным визитом в Обнинск в рамках празднования Дня мирного атома или Дня города в 2020 году для подписания будущего соглашения.

Напомним, в 1980 году Берталан Фаркаш участвовал в программе советско-венгерской экспедиции посещения орбитальной станции «Салют-6» в качестве космонавта-исследователя на космическом корабле «Союз-36» вместе с советским космонавтом Валерием Кубасовым. В 1985 году Берталан Фаркаш стал одним из учредителей ассоциации участников космических полетов на конгрессе под Парижем. Позже он организовал второй такой конгресс в Венгрии, в котором приняли участие 38 астронавтов-космонавтов из 16 стран. Берталан Фаркаш — Герой Венгерской Народной Республики, Герой Советского Союза. Он награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда», а также медалью «За заслуги в освоении космоса».

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