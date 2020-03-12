Москва, , 17:54 — REGNUM Власти Подмосковья порекомендовали работодателям региона перевести своих работников на удалённый режим. Об этом говорится в постановлении, подписанном губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.

«Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области <…> рекомендовать перевод работников на дистанционную работу», — говорится в документе.

Также рекомендуется оказывать содействие работникам в обеспечении двухнедельного режима самоизоляции в случае их возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.

Помимо этого, в регионе вводится ограничение на массовые мероприятия численностью более пяти тысяч человек.