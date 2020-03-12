Красногорск, 12 марта 2020, 17:43 — REGNUM Режим повышенной готовности вводится в Московской области из-за ситуации с новым коронавирусом COVID-19. Соответствующее постановление обнародовала 12 марта пресс-служба регионального правительства.
Согласно документу, режим повышенной готовности для органов управления и сил областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций вводится с полуночи 13 марта.
С этого дня на территории региона запрещается проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных мероприятий с числом участников более пяти тысяч человек. При этом организаторам мероприятий с меньшим числом участников также рекомендовано воздержаться от их проведения.
Напомним, неделей ранее режим повышенной готовности из-за коронавируса был введён на территории Москвы. Позднее мэр столицы Сергей Собянин также запретил на месяц проведение в городе массовых мероприятий численностью более пяти тысяч участников.