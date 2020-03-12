Липецк, , 17:23 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц регионального ГУ МЧС России по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, должностные лица выполняли в ведомстве организационно-распорядительные функции. С июля по сентябрь 2019 года они получили от ряда сотрудников взятки за совершение действий, входящих в их служебные полномочия, а также за общее покровительство по службе.

Преступление было выявлено и сотрудниками регионального СКР, МВД, УФСБ России, а также их региональных подразделений. Были проведены обыски.