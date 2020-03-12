Санкт-Петербург, , 17:22 — REGNUM Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Петербурге и Ленинградской области. С пятницы и на выходные ожидается усиление ветра до 17 м/с, мокрый снег с дождем и понижение температуры до местами до минус 12 градусов.

Согласно данным «Северо-Западного УГМС», в городе на Неве и в Ленобласти утром и днём 13 марта ожидается северный, северо-западный ветер с порывами до 17 м/с. Ночью ожидается снег, днём дождь, температура воздуха будет колебаться от 0 до +3 градусов. Однако в субботу и в воскресенье ожидается резкое похолодание до минус 8 градусов.

В свою очередь Гидрометцентр предупреждает, что влияние на погоду в ближайшие дни окажет мощный циклон, который 12 марта располагается над Скандинавией. В ночь на пятницу мощный атмосферный вихрь пересечет границу России и, перемещаясь по северу территории, осложнит погодную ситуацию в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.

«Здесь ожидаются осадки (преимущественно в виде дождя), на севере с мокрым снегом и снегом, а ветер усилится до 15−20 м/с, местами до 24 м/с», — говорится в сообщении.

В субботу, 14 марта циклон переместится на северо-восток Европейской части страны, в его тыловой части похолодает, температурный фон станет отрицательным, при этом сохранится сильный порывистый ветер.

Так на севере Карелии в начале выходных ожидается сильный снег, метель, в Ленинградской области небольшой снег, ночью с метелью, температура понизится в ночные часы до −3…−8°, местами до — 11°, днем до −1…−6°. В воскресенье, 15 марта Арктическое вторжение холодной воздушной массы продолжится, температура ночью будет опускать от — 5 до — 12°, днем 0…-7°.

«На северо-западе Европейской России небо прояснится, существенных осадков не ожидается, но станет еще холоднее», — уточняет Гидрометцентр.